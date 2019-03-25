Самостійне паркування: водії показують на відео нову функцію Tesla

Електромобіль в безпілотному режимі може покинути місце для паркування, і, дотримуючись розмітки, доїхати до власника. Люди називають нову технологію незвичайною і магічною.

За задумом опції Enhanced Summon, власник автомобіля може вийти з нього в зручній для нього точці і відправити авто шукати пусте місце для паркування самостійно, а, потім, коли це необхідно, закликати машину назад.

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Поки що Tesla почала випускати оновлення тільки для обмеженого кола користувачів. Але дехто вже отримав нову функцію і хизується нею, публікуючи відеофакти.

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