Ford вляпався у черговий скандал: подано кілька десятків судових позовів

Понад три тисячі американських власників Ford Explorer подали у регуляційні органи країни скарги на виробника, звинувачуючи його в отруєнні вихлопними та чадними газами. На адресу Ford надійшло 50 судових позовів.

Зазначимо, що поліцейські департаменти США, які використовують Ford Explorer для патрулювання, заявили, що у їх співробітників теж зафіксовані ознаки отруєння окисом вуглецю.

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Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) почала розслідування у 2016 році, через рік оголосивши, що у неї є "попередні докази" перевищення допустимого рівня чадного газу в салонах автомобілів – слабкий запах вихлопу з'являвся тільки при повному натисканні на педаль газу в поєднанні з клімат-контролем, що працює в режимі рециркуляції.

Під підозру потрапили позашляховики Ford Explorer, випущені в період з 2010 по 2018 роки. Якщо повторна перевірка підтвердить попередні висновки, то Ford доведеться відкликати понад мільйон автомобілів і виплатити значні штрафи.

Водії скаржаться на отруєння вихлопними газами / Car and Driver

Керівництво компанії зі звинуваченнями не погоджується, адже внутрішні тести показали повну відповідність позашляховиків чинним вимогам. При цьому в США немає стандартів, які чітко визначають рівень вмісту в повітрі безбарвного токсичного газу, який міг би стати згубним для здоров'я. За словами вчених, його потрібно розраховувати індивідуально для кожної людини.

У середині 2016 року Ford викупив 100 позашляховиків у відповідь на скарги, а у 2017-му оголосив про початок сервісної акції, спрямованої на усунення проблеми можливого отруєння чадним газом. Програма діє досі, і, як запевняють в компанії, кількість скарг на погіршення самопочуття значно скоротилася.

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