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Науковці назвали ще одну вагому причину щодня їсти авокадо

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Авокадо не лише смачний, а й дуже корисний фрукт - фото 1
Авокадо не лише смачний, а й дуже корисний фрукт

Про користь авокадо говорять регулярно. Воно й не дивно, адже цей популярний фрукт позитивно впливає на наш організм. Тепер же науковці виявили ще одну несподівану властивість авокадо. Чому потрібно їсти його щодня?

Дієта, що включає щоденне вживання авокадо, покращує здатність фокусуватися у дорослих з надмірною масою тіла або ожирінням. Такі дані були отримані у рамках 12-тижневого рандомізованого контрольного дослідження, проведеного вченими з Іллінойського університету в Урбані-Шампейн.

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"Попередня праця показала, що люди з надмірною вагою й ожирінням схильні до вищого ризику зниження когнітивних функцій і деменції у літньому віці, – розповідає професор кінезіології і суспільної охорони здоров'я Найман Хан, який очолював дослідження. – Нас цікавить, чи може дієта принести користь когнітивному здоров'ю, особливо в середньому віці".

Регулярне вживання авокадо позитивно впливає на когнітивні функції - фото 391611
Регулярне вживання авокадо позитивно впливає на когнітивні функції

Авокадо має високий рівень лютеїну, компонента, що вважається корисним для когнітивних функцій. У новому дослідженні вчені надавали 84 людям 12-тижневе харчування. У дослідженні брали участь дорослі з надлишковою вагою або ожирінням. Кількість калорій і показники макронутрієнтів були однаковими, але одній групі в раціон включали свіже авокадо, а другий ні.

На початку і в кінці дослідження учасники пройшли три когнітивні тести для вимірювання уваги та гальмування. Крім того, дослідники виміряли рівні лютеїну. Вони виявили, що учасники, які вживали авокадо, поліпшили свої показники в одному з когнітивних тестів, який вимірює гальмування уваги – здатність зберігати зосередженість на виконуваній задачі, попри відволікання. Втім, не було ніякої різниці у двох інших когнітивних тестах.

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Джерело: Medikforum
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