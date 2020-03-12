Науковці назвали несподівану корисну властивість курячого бульйону

Курячий бульйон не лише допомагає впоратися з застудою, а й має іншу не менш корисну властивість. Власне, про неї і розповіли науковці. Дізнайтесь, чому корисно додавати до раціону курячий бульйон!

Вживання курячого бульйону може стати засобом, що допомагає людям, особливо жінкам з високим ризиком ожиріння, приборкати їх тягу до нездорових закусок. Випивати чашку бульйону вчені рекомендують перед основним прийомом їжі.

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За допомогою курячого бульйону можна взяти під контроль свою тягу до чіпсів, піци й інших не вельми корисних для здоров'я продуктів. До такого висновку прийшли автори дослідження, про яке докладно розповів науковий журнал Neuropsychopharmacology.

Учені вивчали, що відбувається з жінками, коли вони п'ють курячий бульйон, і з'ясували: учасниці, які його вживали, значно краще контролювали свої харчові імпульси, ніж ті, хто не вживав. Це, зокрема, підтверджували випробування "шведським столом".

Курячий бульйон допомагає приборкати тягу до шкідливої їжі

"У жінок, які пили курячий бульйон, не тільки виходило краще приборкати тягу до нездорової їжі. Вони також частіше вибирали продукти, які містили менше насиченого жиру, ніж ті, хто обходився без бульйону", – розповіли дослідники.

Цю властивість бульйону вони пов'язують з властивим йому смаком умамі (ним володіють високобілкові продукти). За версією вчених, умамі специфічним чином впливає на мозок, пригнічуючи імпульси сильного голоду, які зазвичай змушують людей накидатися на шкідливу їжу.

У багатьох культурах світу рекомендується пити бульйон перед їжею. Якщо ви не любите пити чистий бульйон, спробуйте приготувати на його основі овочевий суп, і отримаєте дуже корисну для схуднення страву: такий суп наповнює шлунок, зволожує організм і зазвичай містить мало калорій, – порадили наукові фахівці.

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