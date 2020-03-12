10 продуктів, які мають бути у раціоні кожної жінки

Експерти нагадують, що раціон має бути збалансованим

Наш раціон має бути збалансованим, а також насиченим корисними макро- та мікроелементами. Експерти нагадали про ТОП-10 продуктів, які мають бути у раціоні кожної жінки, аби вона почувалася чудово щодня!

Серед названих експертами продуктів – свіжі фрукти й овочі, цільнозернові, молочні, горіхи, бобові та інші. Знайомтесь з повним переліком!

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У складений дієтологами список увійшли:

Свіжі, заморожені, сезонні фрукти й овочі – як джерела вітамінів і антиоксидантів, що зміцнюють імунітет.

Цільнозернові злаки – як постачальники складних вуглеводів, які допомагають контролювати вагу.

Віддайте перевагу цільнозерновим продуктам

Молоко. Воно – важливе джерело кальцію, яке знижує ризик остеопорозу, особливо у жінок у постменопаузі.

Сир. Працює в організмі жінок як натуральний пробіотик, який допомагає очистити травну систему.

Горіхи. Забезпечують жіночий організм жирними кислотами омега-3, які поліпшують рівень холестерину, що підтримують здоров'я серця.

Бобові. Є відмінним вегетаріанським джерелом білка, мінералів, вітамінів, що поліпшують самопочуття жінок.

Бобові не лише смачні, а й дуже корисні

Соєві боби. Їх перевага для здоров'я жінок – високий вміст антиоксидантів, речовин-ізофлавонів, що захищають від гормонального раку.

Топлене масло. Допомагає у засвоєнні життєво важливих мікроелементів, таких як кальцій, вітамін D. Жінкам важливо вживати жири хорошої якості для підтримки здоров'я шкіри і кісток.

Риба. Цей продукт є найбагатшим джерелом омега-3 жирних кислот, які мають багато переваг для серцево-судинної системи.

Вода. Є чудовою альтернативою калорійним напоям, що робить її найкращим напоєм для схуднення.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не полінуйтесь переглянути свій раціон. Отримуйте не лише задоволення від їжі, а й максимум користі!

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