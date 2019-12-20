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День Святого Миколая Відморожений

Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву щодня

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Вагома причина починати ранок з кави - фото 1
Вагома причина починати ранок з кави

Якщо ви не можете уявити свій день без кави – ми маємо для вас гарну новину. Виявляється, цей популярний у всьому світі напій має ще одну корисну властивість. Максимальний ефект досягається, якщо випивати по три чашки кави на день!

Британські вчені рекомендують щодня випивати по три чашки кави, адже саме така кількість напою може знизити ризик смертельно небезпечних захворювань печінки, включаючи рак печінки та цироз.

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Експерти вважають, що ці переваги кави обумовлені високим вмістом у напої антиоксидантів, які підтримують здоров'я печінки, знижуючи рівень запалення та запобігаючи рубцюванню тканин.

Щоб дійти до таких висновків, фахівці провели аналіз шести попередніх досліджень, в яких розглядалася користь, пов'язана з вживанням кави. Згідно з отриманими даними, регулярне вживання трьох чашок кави скорочує ймовірність виникнення цирозу на 70%, а раку печінки – на 40%.

За словами медиків, захворювання печінки часто протікають безсимптомно, і коли хвороба діагностується, лікування вже не приносить ніякого ефекту. Цифри показують, що поширеність захворювань печінки зростає через ожиріння, наявності гепатиту і зловживання алкоголем.

Кава – доступний для всіх людей напій, тому її вживання може бути простим способом профілактики захворювань печінки, які нерідко призводять до смерті.

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Джерело: Med2
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