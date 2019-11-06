Ідеальний сніданок для тих, хто сидить на дієті

Науковці не стомлюються проводити дослідження, аби виявити, чим же потрібно снідати, аби не нашкодити фігурі та принести якомога більше користі організму. Дізнайтесь, чому віддали перевагу стрункі панянки!

Американські вчені з Корнельського університету під час безлічі проведених досліджень і опитувань з'ясували, що ранковий раціон людей зі стрункою фігурою багатий фруктами та горіхами.

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При цьому, наголошується, що найчастіше стрункі люди не пропускають сніданок.

Згідно з опитуванням, проведеним серед 147 осіб із середньою вагою 61 кілограм при зрості 168 сантиметрів, на сніданок вони найчастіше їдять фрукти (51%), молочні продукти (41%), мюслі (33%), хліб (32%), яйця (31%), цільнозернові каші (29%). На обід більшість з опитаних віддають перевагу свіжим салатам, а перекушують горіхами і фруктами.

Корисний сніданок – не торти та тістечка

Також більшість опитаних зізналися, що не дотримуються ніяких дієт і ніколи не прагнули схуднути. Однак 38% все ж займаються спортом не рідше 1-3 разів на тиждень.

Тепер і ви знаєте, які продукти слід включити до свого сніданку, аби не перейматися через свою фігуру. А додатковий заряд енергії вам подарує Радіо МАКСИМУМ!

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