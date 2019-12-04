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Ці продукти у жодному разі не можна їсти на сніданок

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Що можна і не можна їсти на сніданок - фото 1
Що можна і не можна їсти на сніданок

Всі знають, що сніданок є важливим прийомом їжі, який не варто пропускати. Але мало хто задумується над тим, що саме потрібно їсти вранці, щоб добре почуватися та не гладшати.

Від сніданку залежить не лише вага, а й настрій та самопочуття, тому варто правильно обирати продукти для ранкової трапези. У цьому допомогла австралійська дієтологи С'юзі Барелл, яка розповіла, що можна їсти вранці, а від чого краще відмовитись.

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За її словами, чудовим стартом дня можуть стати пластівці без цукру у поєднанні з йогуртом та ягодами. А підсолодити цю страву можна медом або солодкими фруктами. Також хорошими варіантами будуть тости з яєчнею, овочами та білим м'ясом, а от з беконом краще не перегинати.

Барелл також наголосила, що популярні сніданки у вигляді хрумких пластівців містять надто багато цукру і надто мало корисних речовин. Тому цей продукт не повинен бути у вашій домівці.

Що можна і не можна їсти на сніданок - фото 372106
Що можна і не можна їсти на сніданок

Ще один поганий варіант сніданку, це піта – круглий, плоский прісний хліб, який готують з тонкого білого або коричневого борошна. Він доволі популярний у багатьох країнах, адже з піти можна зробити міні-піцу чи бутерброд. Але цей смаколик викликає стрибки глюкози в крові та містить надто багато вуглеводів.

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Джерело: newsyou.info
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