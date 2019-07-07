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Ці продукти не можна їсти на сніданок

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Що не можна їсти вранці - фото 1
Що не можна їсти вранці

Сніданок є дуже важливим для кожного, однак чимало людей не бере до уваги самі продукти для ранкової трапези. Медики розповіли, чим не варто снідати.

Пластівці

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Один із популярних сніданків насправді не найкращий варіант для ранкового прийому їжі. Річ у тому, що після них різко стрибає рівень цурку в крові, а відчуття ситості затримується ненадовго.

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Банани

Що не можна їсти вранці - фото 338948
Що не можна їсти вранці

Ці фрукти справді доволі поживні, однак високий вміст магнію лише посилює навантаження на серце, а також викликати не надто приємні відчуття. Банани краще взагалі не їсти натще.

Фреші та свіжі соки

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Здається, що саме з них повинен починатись ідеальний ранок, однак насправді такий фотогенічний сніданок може обернутись проблемами з травною системою. Краще ситно поснідайте, а тоді дегустуйте соки.

Молочні продукти

Що не можна їсти вранці - фото 338944

Кефіри, йогурти та сир також у списку продуктів, які не підходять для споживання натщесерце, адже користі від них не буде, а неприємності зі шлунком цілком можливі

Зелень, огірки та помідори

Що не можна їсти вранці - фото 338947
Що не можна їсти вранці

Цей майже салат взагалі не найкращий вибір для ранкової трапези, оскільки він має значний рівень кислот, які викликають здуття та печію.

Яєчна з беконом

Що не можна їсти вранці - фото 338945

Якщо ви досі мислите штампами з фільмів, то пора з ними прощатись. Надмірно жирний сніданок лише збільшує навантаження на шлунок, що може призвести до важкості, неприємних відчуттів та появи зайвої ваги.

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Джерело: newsyou.info
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