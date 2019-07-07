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Ці продукти не можна їсти на сніданок
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Сніданок є дуже важливим для кожного, однак чимало людей не бере до уваги самі продукти для ранкової трапези. Медики розповіли, чим не варто снідати.
Пластівці
Один із популярних сніданків насправді не найкращий варіант для ранкового прийому їжі. Річ у тому, що після них різко стрибає рівень цурку в крові, а відчуття ситості затримується ненадовго.
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Банани
Ці фрукти справді доволі поживні, однак високий вміст магнію лише посилює навантаження на серце, а також викликати не надто приємні відчуття. Банани краще взагалі не їсти натще.
Фреші та свіжі соки
Здається, що саме з них повинен починатись ідеальний ранок, однак насправді такий фотогенічний сніданок може обернутись проблемами з травною системою. Краще ситно поснідайте, а тоді дегустуйте соки.
Молочні продукти
Кефіри, йогурти та сир також у списку продуктів, які не підходять для споживання натщесерце, адже користі від них не буде, а неприємності зі шлунком цілком можливі
Зелень, огірки та помідори
Цей майже салат взагалі не найкращий вибір для ранкової трапези, оскільки він має значний рівень кислот, які викликають здуття та печію.
Яєчна з беконом
Якщо ви досі мислите штампами з фільмів, то пора з ними прощатись. Надмірно жирний сніданок лише збільшує навантаження на шлунок, що може призвести до важкості, неприємних відчуттів та появи зайвої ваги.
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