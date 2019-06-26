Від цих продуктів слід відмовитися НЕГАЙНО

Згідно з даними досліджень, бажано виключити ці продукти зі свого щоденного раціону. Як виявилося, вони вкрай негативно впливають на тривалість вашого життя!

Солодкі газовані напої. У 2018 році на конгресі Американської кардіологічної асоціації прозвучала заява дослідників про те, що пиття тільки однієї склянки коли на день вдвічі підвищує ризик передчасної смерті від ішемічної хвороби. За словами вчених, щоденне вживання солодкої газованої води може вкоротити людині тривалість життя на 4,5 року.

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Продукти з трансжирами. Їх регулярне споживання асоціюється з підвищеним ризиком виникнення серцевих захворювань, інсульту і діабету 2 типу – недуг, що впливають на якість і тривалість життя. Лідером за змістом трансжирів є фастфуд і маргарин, спреди.

Алкоголь. Наявні дані свідчать про те, що вживання всього однієї порції алкоголю на тиждень може скоротити тривалість життя на півроку. Вживання двох порцій на тиждень здатне відняти вже два роки життя, а понад трьох – цілих п'ять років.

Алкоголь негативно впливає на тривалість життя

Перероблене м'ясо. Ковбасні вироби, шинка і бекон визнані ВООЗ канцерогенами. В організації вказують, що регулярне вживання цих продуктів збільшує ймовірність ранньої смерті від наслідків хвороб серця на 72%, від раку – на 11%.

Безглютенові продукти. Немає ніякої необхідності відмовлятися від продуктів з глютеном при відсутності целіакії – непереносимості цієї речовини. Така відмова веде до дефіциту складних вуглеводів і клітковини в раціоні, що може скоротити тривалість життя на чотири роки.

Глютен не є шкідливим для здоров'я

Штучні підсолоджувачі. Вживання напоїв, які містять штучні підсолоджувачі, сприяє до схильності розвитку ожиріння, діабету і хвороб серця, здатних зробити ваше життя коротше.

Соління. Надлишок натрію, джерелом якого є солоні продукти, а також їжа готового та напівготового виробництва, пов'язаний зі збільшеним ризиком серцево-судинних захворювань, інсульту і раку шлунка.

Від соління слід відмовитися

Ми ж нагадуємо, що влітку слід налягати на сезонні овочі та фрукти. Бережіть себе та своє здоров'я!

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