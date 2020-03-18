Науковці назвали несподівану причину погіршення потенції

Більшість чоловіків знають про те, що куріння негативно позначається на їх потенції. Учені встановили, що на чоловіче здоров'я впливає ще безліч речей, на які ніхто не звертає уваги. Наприклад, потенцію може знизити відсутність сну або недосипання. Але і це ще не все.

Ще одна причина зниження потенції і навіть безпліддя – це перегрів.

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Науково доведено, що чоловічі яєчка можуть виробляти сперматозоїди тільки при температурі на кілька градусів нижчій, ніж нормальна температура організму. Тобто приблизно при 32-34 градусах за Цельсієм. Саме тому яєчка частково відокремлені від організму. Однак багато водіїв стикаються з імпотенцією, оскільки їх статеві органи постійно перегріваються у теплому салоні авто.

Перевищення температури негативно впливає на вашу потенцію

Також учені звинувачують трансжири, які загрожують здоров'ю не тільки чоловіків. Вони призводять до проблем з серцем, судинами і гормональним фоном. Примітно, що трансжири містяться у всіх продуктах, які так любить вживати людина: кондитерські вироби, фастфуд, ковбаси та напівфабрикати. Надмірне вживання цих продуктів і перенасичення трансжирами призводить до погіршення кровообігу і недостатнього постачання статевих органів кров'ю.

Тож чоловікам слід бути обережними та слідкувати не лише за своїм раціоном, а й за температурою тіла. Зокрема, варто відмовитися від тісної спідньої білизни, а також слід віддавати перевагу сну голяка.

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