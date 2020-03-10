25 секс-порад, які жінки хотіли б дати кожному чоловікові

Людство уже не перше століття займається сексом, але досконалості у цій справі ще не досягло. Щоб отримати максимум задоволення від цього приємного процесу рекомендуємо прислухатися до порад, які жінки хотіли б дати своїм партнерам.

До вашої уваги ТОП-25 секс-порад, які жінки хотіли б дати чоловікам. Вони однозначно позитивно вплинуть на ваші інтимні стосунки!

До теми: 10 гарячих порад, які допоможуть отримати максимум задоволення від сексу

1. Прелюдія повинна займати не менше 13 хвилин. За цей час жінка звикне до вас настільки, що навряд чи відмовиться від сексу.

2. Коли жінка близька до оргазму, не міняйте ритм.

3. Не зациклюйтеся на кліторі, не забувайте, що навколо нього теж багато нервових закінчень.

4. Як не дивно, легше за все жінці отримати оргазм в нудній місіонерській позі: адже в ній відбувається одночасна стимуляція точки G і клітора.

5. Якщо відчуваєте, що еякуляція близько, але хочете продовжити – потягніть яєчка назад і вниз.

Не нехтуйте прелюдією

6. А ось прискорити настання оргазму можна, притиснувши яєчка до лобка.

7. До речі, якщо що – точка G не вигадка буржуазних вчених! Вона "мешкає" на середині передньої стінки піхви.

8. Але майте на увазі: деяким жінкам не подобається стимуляція точки G, оскільки відчуття схожі до лоскоту. В цьому випадку краще "триматися" старого доброго клітора.

9. Пік концентрації речовин, що викликають у жінки сексуальний потяг, припадає на 9-14 день від початку менструації. Але будьте обережні: на ці ж дні у жінки припадає овуляція.

10. Помасажуйте їй подушечки великих пальців ніг. Ви не тільки справите на неї враження людини, яка розуміється у витончених задоволеннях, але і забезпечите додатковий приплив крові до статевих органів.

Не забувайте про точку G

11. Середньостатистичний статевий акт триває 3,5 хвилини, а жінкам для досягнення оргазму потрібно близько 10 хвилин. Ви знаєте що робити.

12. Ніколи! Ніколи, чуєте? Не викручуйте дівчині соски. З чого ви взагалі взяли, що це круто?

13. Наносьте лубрикант на пеніс, а не в піхву. Постарайтеся робити це непомітно – просто для підтримки романтичного настрою.

14. Починай з кунілінгуса: після нього дівчина точно захоче зайнятися диким сексом.

15. Легке покусування і посмоктування мочок вух не сподобається тільки найбільш бездушній особі.

Можете легко покусувати мочки її вух

16. Правила хорошого тону зобов'язують вас попередити дівчину про настання оргазму, особливо якщо у цей момент вона займається з вами оральним сексом.

17. Якщо хочете запропонувати дівчині зайнятися сексом втрьох з вібратором, нехай він буде новим і в коробці. Дивно, але дівчину не образить те, що ви не незаймані, але образить те, що ваш вібратор знав інших жінок.

18. Уважно вибирайте освітлення для спальні: віддайте перевагу теплим відтінкам рожевого й оранжевого кольору. А ось синіх, зелених і фіолетових кольорів лампи уникайте: при них всі схожі на небіжчиків.

19. І ще про освітлення: краще взагалі без нього. Жінок розкріпачує секс у повній темряві.

20. Як би вам ні хотілося орального сексу, не схиляйте до цього дівчину, підштовхуючи її голову вниз. Це не по-джентльменськи.

Є жінки, які люблять секс у суцільній темряві

21. А якщо вона вже займається з вами оральним сексом, ні в якому разі не натискай їй на голову руками. Партнерка повинна відчувати себе вільно і комфортно, щоб, щонайменше, не вдавитися, а як максимум, самій отримати задоволення.

22. Якщо партнерка пишна, не треба брехати їй, стверджуючи, що вона худа. Краще захоплюйтеся її розкішними жіночними формами. Власне, тому вона вам і сподобалася, правда?

23. Якщо під час кунілінгусу в рот вам потрапила волосина, дістаньте її непомітно від партнерки. Не перетворюйте все дійство на спектакль з випльовуванням.

24. Якщо постійна партнерка (наприклад, дружина) заявляє, що не хоче сексу, розташуйтеся поруч і демонстративно почніть мастурбувати на її фотографію. Але не повторюйте цей фокус частіше разу на рік: накопичувальний ефект відсутній.

25. Якщо ви побачив у фільмі "Гарячі стюардеси в костюмі медсестер – 3" позу, яка запала вам у душу, але ваша партнерка категорично проти, – змиріться. Фізіологія у всіх різна.

Ну і не забувайте експериментувати, запитувати та радитися. Пам'ятайте про те, що задоволення повинні отримувати не лише ви, а й ваша обраниця!

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