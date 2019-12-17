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Науковці довели, що гострий перець продовжує життя

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Червоний перець їсти корисно - фото 1
Червоний перець їсти корисно / gogetnews

У Середземноморському неврологічному інституті Італії довели, що гострий перець продовжує життя. Захисний ефект пекучого смаколика з'являється при його вживанні в їжу чотири рази на тиждень і більше.

Протягом восьми років вчені спостерігали за 22 811 особами. І виявилося, що ті, хто вживав червоний гострий перець чотири рази на тиждень і більше вмирали від серцевого нападу на 40% рідше. При цьому, ризик смерті від порушення мозкового кровообігу виявився ще нижчим.

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Вчені відзначили, що при регулярному вживанні гострого перцю, ризик передчасної смерті знижується на 23%. При цьому, захисний ефект перцю не залежить від типу харчування. Фахівці планують визначити механізми, що лежать в основі дії червоного гострого перцю.

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Джерело: eurekalert
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