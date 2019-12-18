Науковці детально відтворили зовнішність дівчини кам'яного століття: фотофакт

Вчені з Данії змогли відтворити зовнішність жінки кам'яного століття завдяки її "жуйці". Вчені повністю реконструювали її ДНК і навіть дізналися, що вона їла. Дані дослідження з'явилися в журналі Nature Communications.

Фахівці знайшли пережований шматок дьогтю, в якому зберігся геном жінки, а також залишки її їжі і мікробів з ротової порожнини. Вчені змогли повністю відтворити її ДНК.

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Жінці, яка жила на півдні сучасної Данії близько 5700 років тому назвали Лола. Дані з її "жуйки" допомогли відтворити картину життя всіх жителів Північної Європи в епоху неоліту. Так, ДНК Лоли показала, що вона і люди її епохи мали блакитні очі, темне волосся і порівняно темну шкіру. Також у жінки ще була непереносимість лактози.

У дьогті також залишилися сліди лісових горіхів і качки. Це може говорити про те, що сільське господарство і розведення свійських тварин в цій місцевості ще не практикувалося. Крім цього, у залишках слини доісторичної жінки виявили сліди мікроорганізмів. Серед них вірус Епштейна-Барра.

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