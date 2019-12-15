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Найдивніше місце на Землі, де дощів не бачили 2 мільйони років

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Сухі долини Мак-Мердо - фото 1
Сухі долини Мак-Мердо / xatv

Через клімат і суворі погодні умови, рослинний світ тут також доволі суворий і мізерний. Це місце точно вразить вас!

Ми звикли думати, що сухо обов'язково там, де спекотно, але тут, навпаки, дуже холодно. Сухі долини Мак-Мердо розташовуються на найхолоднішому материку нашої планети, в Антарктиді.

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Долини розташовані на Землі Вікторії, і складаються з трьох основних долин (оаз): Тейлора, Вікторії і Райта. Їх загальна площа: ні багато, ні мало 4,8 тисячі км². Вітри, що досягають швидкості 320 км/год, найсильніші на Землі, висушують тут всю вологу, тому Сухі долини ось вже протягом восьми мільйонів років вільні від льоду і снігу.

Як з'ясували дослідники, найпосушливіше місце на нашій планеті це не Сахара, і не Атакама. Адже в Атакамі дощ випадає раз на десятиліття, а в загадкових долинах Мак-Мердо його не було вже 2 мільйони років! Подібність природи з поверхнею Марса дозволила НАСА проводити тут випробування. Сухі долини Мак-Мердо стали ідеальним місцем для проб спусків космічних апаратів "Вікінг".

Найдивніше місце на Землі, де дощів не бачили 2 мільйони років - фото 374258

Найдивніше місце на Землі, де дощів не бачили 2 мільйони років - фото 374259

Найдивніше місце на Землі, де дощів не бачили 2 мільйони років - фото 374260

Найдивніше місце на Землі, де дощів не бачили 2 мільйони років - фото 374261

Найдивніше місце на Землі, де дощів не бачили 2 мільйони років - фото 374262

Найдивніше місце на Землі, де дощів не бачили 2 мільйони років - фото 374263

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Джерело: xatv
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