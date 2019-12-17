Археологи з'ясували, навіщо на острові Пасхи встановлювали кам'яні ідоли

Ось чому встановлювали цих ідолів на острові Пасхи

Міжнародна група археологів і ґрунтознавців вивчила ґрунт навколо статуй моаї на острові Пасхи і прийшла до висновку, що стародавні полінезійці зводили кам'яних ідолів, тому що вірили, що вони допоможуть зберегти родючість землі.

На острові Пасхи, розташованому в південно-східній частині Тихого океану і площею всього 163 квадратних метра, встановлено близько тисячі величезних статуй-ідолів. Усі вони створені місцевим корінним населенням у XI-XVI століттях – задовго до того, як туди прибули європейці.

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Довгий час учені не могли зрозуміти, навіщо вони потрібні. Однак тепер дослідники, схоже, знайшли розгадку. Група американських археологів вивчила дві статуї біля вулкана Рано Рараку, провела аналіз зразків ґрунту і прийшла до висновку, що головним завданням цих ідолів було збереження родючості землі.

Дослідники виявили у складі ґрунту навколо статуй високу концентрацію фосфору та кальцію, які є вкрай важливими для врожаю. Вчені порахували це доказом того, що підніжжя вулкана було для древньої цивілізації не тільки джерелом каменю, але і родючим ґрунтом для сільського господарства.

Ідоли потрібні були, аби зберегти родючість

Результати дослідження підтвердили, що в цьому районі дійсно вирощували різні культури, зокрема, банани, таро і батат.

Острів Пасхи – одне з найзагадковіших місць на Землі, де приблизно два тисячоліття тому існувала цивілізація Рапануї, яка залишила після себе гігантських ідолів моаї.

Ця цивілізація зникла з острова Пасхи ще до прибуття туди європейців. Причинами цього вважаються виснаження ресурсів через винищення лісів і тварин полінезійцями і війна між племенами аборигенів.

Острів Пасхи входить у список пам'яток, які знаходяться під загрозою зникнення і потребують термінової реставрації.

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