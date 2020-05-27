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Наталія Орейро приміряла образ Мерилін Монро: колосальна схожість

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Наталія Орейро - фото 1
Наталія Орейро / instagram

Актриса Наталія Орейро показала нові шикарні фото. Фанати Орейро в захваті від її перетворення.

Актриса і співачка Наталія Орейро прославилася на весь світ завдяки ролі Мілагрос в серіалі Дикий Ангел.

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Але і інші образи їй по плечу. В одній з фотозйомок красуня-брюнетка перевтілилася в легендарну блондинку Мерилін Монро – шанувальникам дуже сподобався цей експеримент. "Ого! Яка краса", "Мерилін Монро", "Не відрізниш", "Шикарна ... не відразу навіть зрозуміла, що це Наталія в образі ... чітке потрапляння в образ", "На 4 фото особливо схожа", "Найкрасивіша Монро", "Красивіша за оригінал, дійсно", "Шалено красива", – обговорюють захоплені шанувальники.

А як вважаєте ви, актрисі більше йдуть світле або темне волосся? Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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