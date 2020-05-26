Ірина Шейк знялася в новій рекламній кампанії Intimissimi

Сексуальна Ірина Шейк стала обличчям рекламної кампанії бренду білизни Intimissimi. У мережі з'явилися знімки, де супермодель позує в сексуальному напівпрозорому бра Sveva.

Новий, невідчутний на тілі бюстгальтер виконаний з найніжнішого тюлю з мікрофібри. "Легкий, комфортний, делікатний і жіночний", – так представники бренду схарактеризували нову модель.

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Новий бра ідеально підійде для літнього сезону: м'який на дотик, делікатний до шкіри і майже невидима обробка. Попри легкість матеріалу, бюстгальтер забезпечує хорошу підтримку грудей. У комплекті йдуть трусики з лінійки Invisible Touch, які виконані також з нового матеріалу з необробленими краями і бічними вставками, що нагадують шлейки бюстгальтера.

Ірина Шейк вже не перший сезон є амбасадором бренду білизни Intimissimi. Це співпраця почалася в 2007 році, а постійним обличчям бренду Ірина стала в 2010 році.

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