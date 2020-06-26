Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Слава Камінська заінтригувала голим фото з округлим животиком

  • 27
Слава Камінська - фото 1
Слава Камінська / instagram

Українська співачка Слава Камінська здивувала шанувальників відвертим знімком, який з'явилися на її сторінці в Instagram. Артистка нічого не пояснила підписникам, чим викликала хвилю обурення і припущень.

Так, напередодні Слава Камінська опублікувала фото в кисневій масці і навушниках. У коментарі зірка написала, що їй не подобається музика і "газ теж не радує". Підписники почали припускати, що сталося з артисткою. Дехто саркастично зазначив, що зірка напевно зробила нову пластичну операцію.

І ще: Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі

Слава Камінська заінтригувала голим фото з округлим животиком - фото 412445

Слідом за цим фото співачка знялася топлес з округленим животом. Вона написала, що сподівається, що "це ковбаса". Знімок зібрав безліч коментарів. Одні розкритикували зірку за недоречне фото, інші припустили, що вона вагітна.

Також користувачі мережі відзначили, що можуть так само надути живіт, а фото Камінська опублікував тільки для піару.

Слава Камінська заінтригувала голим фото з округлим животиком - фото 412446

Читайте також: Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 311
ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!
  • 24 червня, 12:00
  • 1006
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2400419
Загрузка...
Новини