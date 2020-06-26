На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Слава Камінська заінтригувала голим фото з округлим животиком
-
- 27
Українська співачка Слава Камінська здивувала шанувальників відвертим знімком, який з'явилися на її сторінці в Instagram. Артистка нічого не пояснила підписникам, чим викликала хвилю обурення і припущень.
Так, напередодні Слава Камінська опублікувала фото в кисневій масці і навушниках. У коментарі зірка написала, що їй не подобається музика і "газ теж не радує". Підписники почали припускати, що сталося з артисткою. Дехто саркастично зазначив, що зірка напевно зробила нову пластичну операцію.
І ще: Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі
Слідом за цим фото співачка знялася топлес з округленим животом. Вона написала, що сподівається, що "це ковбаса". Знімок зібрав безліч коментарів. Одні розкритикували зірку за недоречне фото, інші припустили, що вона вагітна.
Також користувачі мережі відзначили, що можуть так само надути живіт, а фото Камінська опублікував тільки для піару.
Читайте також: Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
-
13:23Вперше за 30 років: як у Ліверпулі відзначили довгоочікуване чемпіонство
-
13:13Український водій оригінально замаскував номер авто від камер автофіксації: фотофакт
-
12:56Слава Камінська заінтригувала голим фото з округлим животиком
-
12:43Ілон Маск назвав ТОП 7 улюблених відеоігор: вибір мільярдера вас здивує
-
12:32Названі комахи, яких варто побоюватися влітку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:18У мережі розповіли туристам, як безкоштовно відпочити в Італії
-
12:00ТЕСТ: Які місця в Україні тобі варто відвідати
-
11:49Автолюбитель втопив два позашляховики в гонитві за катером: відео
-
11:27Як правильно додавати рідкий порошок в пральну машину: лайфхак здивував мережу
-
11:10Привітання з Днем Конституції України 2020: вірші, смс і картинки
-
11:00Магнітні бурі у липні 2020: календар небезпечних дат в Україні
-
10:50Ученим вдалося вперше зафіксувати дивний космічний феномен
-
10:22Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:49Відома plus-size блогерка намагалася повторити танець на пілоні: курйозне відео
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня
-
08:52У Шотландії продається готичний замок лише за 1 фунт
-
08:26Три причини додавати насіння льону до страв
-
07:54Кілька простих порад, які допоможуть схуднути без усіляких дієт
-
07:30Оновлений кросовер Nissan Kicks показали в Японії
-
07:13Погода в Україні 26 червня: у яких областях затримаються дощі
- 25 червня
-
21:51OnePlus випадково розкрила назву свого бюджетного смартфона
-
21:26Весільні фотографи назвали 4 ознаки того, що ваш шлюб приречений
-
21:0126 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:00ТЕСТ: Які місця в Україні тобі варто відвідати
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 26 червня
-
07:13Погода в Україні 26 червня: у яких областях затримаються дощі
- 25 червня
-
21:26Весільні фотографи назвали 4 ознаки того, що ваш шлюб приречений
-
18:55Скільки вам було років, коли ви це дізнались? 10 шокуючих фактів про звичні речі
-
16:21Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
-
14:23Названі найбагатші народні депутати України: рейтинг ТОП 25
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця відома цитата
-
09:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 25 червня
-
07:11Погода в Україні 25 червня: точний прогноз на сьогодні
- 24 червня
-
21:50Виводимо її на чисту воду: як виявити, що вона симулює оргазм
-
19:00Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
-
16:23Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
-
14:05Від вечірок до серіалів: 7 найкращих варіантів літнього дозвілля
-
12:00ТЕСТ: Вгадай професію людини за фото!
-
09:13Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 24 червня
-
07:15Погода в Україні 24 червня: послаблення спеки і дощі
- 23 червня
-
21:15Для спекотної ночі: названо найсексуальнішу музику, яка має бути у вашому плейлисті
-
18:21Як змінилася найгарніша бунтарка з Данії Фрея Беха: фото 18+
-
15:36Від Притули до Ями: зацініть, як виглядають жіночі версії українських зірок
-
12:27Шокуючі фото та відео негоди в Україні: як виглядають затоплені вулиці та подвір'я
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня
-
07:13Погода в Україні 23 червня: у яких областях очікується похолодання
- 22 червня
-
21:34Apple представила iOS 14: головні фішки нової версії операційної системи
-
19:00Я не хочу бути псевдокумиром: потужні цитати Сергія Притули про головне