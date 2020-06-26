Слава Камінська заінтригувала голим фото з округлим животиком

Українська співачка Слава Камінська здивувала шанувальників відвертим знімком, який з'явилися на її сторінці в Instagram. Артистка нічого не пояснила підписникам, чим викликала хвилю обурення і припущень.

Так, напередодні Слава Камінська опублікувала фото в кисневій масці і навушниках. У коментарі зірка написала, що їй не подобається музика і "газ теж не радує". Підписники почали припускати, що сталося з артисткою. Дехто саркастично зазначив, що зірка напевно зробила нову пластичну операцію.

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Слідом за цим фото співачка знялася топлес з округленим животом. Вона написала, що сподівається, що "це ковбаса". Знімок зібрав безліч коментарів. Одні розкритикували зірку за недоречне фото, інші припустили, що вона вагітна.

Також користувачі мережі відзначили, що можуть так само надути живіт, а фото Камінська опублікував тільки для піару.

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