Ґодзілла 2: Король монстрів: з'явився новий тизер

У мережі опублікували свіжий трейлер нового фільму Ґодзілла 2: Король монстрів, який вже зовсім скоро вийде на екранах! Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія Warner Bros. потішила фанатів свіжим тизером до стрічки Ґодзілла 2: Король монстрів, прем'єра якої запланована вже на 31 травня.

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Відзначимо, що головні ролі виконали юна Міллі Боббі Браукн (Дуже дивні справи), Віра Фарміга (Пасажир, Мотель Бейтс), Чарльз Денс (Гра престолів), Саллі Хокінс (Джейн Ейр, Ґодзілла) та інші.

Нове відео показало не лише величезних монстрів, а й їхню сутичку, змусивши глядачів оцінити, наскільки добре творці попрацювали над ефектами та постановкою.

Ґодзілла 2: Король монстрів, дивитись тизер онлайн:

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