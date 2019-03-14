Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Вийшов перший трейлер фільму про відомого серійного вбивцю

  • 13
Вихід фільму на широкий екран очікується 10 травня - фото 1
Вихід фільму на широкий екран очікується 10 травня / GeekTyrant

У мережі з'явився перший трейлер фільму "Так сказав Чарлі" про маньяка Чальза Менсона. Ролик був опублікований на YouTube-каналі кіностудії IFC Films.

В основу сюжету покладена історія послідовниць Чарльза Менсона, а також керівника секти Сім'я. Вони беззаперечно виконували накази свого лідера, і нерідко – злочинні, при цьому вірячи у винятковість Менсона.

І ще: Чорнобиль: HBO показали трейлер моторошного серіалу

З трьома з них, засудженими до тривалого тюремного ув'язнення, працює криміналіст Карлін Фейт. Вихід фільму на широкий екран очікується 10 травня 2019 року.

Чарльз Менсон був засуджений за співучасть у дев'яти вбивствах, що відбулися у 1969 році. Однією з жертв людей Менсона стала вагітна актриса Шерон Тейн, дружина режисера Романа Поланскі. Оскільки страти в Каліфорнії немає, лідера секти засудили до дев'яти довічних термінів. У 2017 році він помер у в'язниці у віці 83 років.

Читайте також: Аладдін: Disney показала новий трейлер фільму з Віллом Смітттом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • Вчора, 18:00
  • 1660
Гороскоп на 14 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:20
  • 216
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
  • 13:28
  • 1312747
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз