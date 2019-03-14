Вийшов перший трейлер фільму про відомого серійного вбивцю

У мережі з'явився перший трейлер фільму "Так сказав Чарлі" про маньяка Чальза Менсона. Ролик був опублікований на YouTube-каналі кіностудії IFC Films.

В основу сюжету покладена історія послідовниць Чарльза Менсона, а також керівника секти Сім'я. Вони беззаперечно виконували накази свого лідера, і нерідко – злочинні, при цьому вірячи у винятковість Менсона.

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З трьома з них, засудженими до тривалого тюремного ув'язнення, працює криміналіст Карлін Фейт. Вихід фільму на широкий екран очікується 10 травня 2019 року.

Чарльз Менсон був засуджений за співучасть у дев'яти вбивствах, що відбулися у 1969 році. Однією з жертв людей Менсона стала вагітна актриса Шерон Тейн, дружина режисера Романа Поланскі. Оскільки страти в Каліфорнії немає, лідера секти засудили до дев'яти довічних термінів. У 2017 році він помер у в'язниці у віці 83 років.

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