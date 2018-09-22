Настю Каменських звинуватили у плагіаті: промовисте порівняння

Відома українська виконавиця Настя Каменських днями презентувала нове вибухове відео на пісню "Peligroso". Відповідне відео вона опублікувала на своєму YouTube-каналі.

Композиція сподобалася багатьом шанувальникам зірки, однак не обійшлося без прикрого нюансу, на який звернули увагу деякі підписники співачки.

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"Пісня дуже класна, але є одне велике "але", якщо ви слухаєте іспанську музику, ви відразу це помітили. Пісня ну дуже схожа на пісню Alvaro Soler – La Cintura. А також відомий ремікс цієї пісні Alvaro Soler – La Cintura [Remix] ft. Flo Rida, TINI. Ну дуже схоже і це важко не помітити", – написала одна з підписників під відео Насті Каменських в YouTube.

Численні користувачі погодилися з цим.

"Згодна. Звичайно Насті йдуть такі пісні, але прикро, що пісня дуже схожа на іншу", "Так, точно! Приспів сумніваюся, але ось куплет злизаний", "Дійсно, здерли дуже схоже, тільки видно, що там хлопець іспанець, а тут акцент чутно", – засипали коментарями Настю.

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