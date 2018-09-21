Настя Каменських з'явилася у невдалому образі і розчарувала фанатів

Вчора, 20 вересня, українська співачка Настя Каменських виступила на конкурсі краси Міс Україна 2018. Однак наряд, в якому артистка з'явилася на заході, викликав хвилю критики.

Для виступу Настя Каменських вибрала боді тілесного кольору, довгі пудрові чоботи і незвичайний білий гольф, більше схожий на шарф. Талію співачка підкреслила ланцюгами з буквами NK.

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Незважаючи на те, що образ Каменських вийшов оригінальним, шанувальникам співачки він не сподобався. Одним користувачам мережі наряд зірки нагадав рибальський одяг, інші порівняли співачку з Кім Кардашян, Нікі Мінаж і навіть з роботом.

"Зібралася на риболовлю", "Це треш", "Як можна було взагалі це надягти?", "Катастрофічно невдалий образ", "Перебір", – написали коментатори під фото Насті.

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