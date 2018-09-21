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Настя Каменських з'явилася у невдалому образі і розчарувала фанатів
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Вчора, 20 вересня, українська співачка Настя Каменських виступила на конкурсі краси Міс Україна 2018. Однак наряд, в якому артистка з'явилася на заході, викликав хвилю критики.
Для виступу Настя Каменських вибрала боді тілесного кольору, довгі пудрові чоботи і незвичайний білий гольф, більше схожий на шарф. Талію співачка підкреслила ланцюгами з буквами NK.
До слова: Настя Каменських – PELIGROSO: нова спекотна пісня NK здивувала фанів
Незважаючи на те, що образ Каменських вийшов оригінальним, шанувальникам співачки він не сподобався. Одним користувачам мережі наряд зірки нагадав рибальський одяг, інші порівняли співачку з Кім Кардашян, Нікі Мінаж і навіть з роботом.
"Зібралася на риболовлю", "Це треш", "Як можна було взагалі це надягти?", "Катастрофічно невдалий образ", "Перебір", – написали коментатори під фото Насті.
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