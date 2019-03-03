Настю Каменських знову звинуватили у плагіаті: цього разу Бузова

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася на своїй сторінці в Instagram відео з виступу на Великому весняному концерті і знову піддалася жорсткій критиці.

На відео зірка виконує пісню Попа как у Ким у спокусливому вбранні. Виступ супроводжує танець, який користувачам здався наслідуванням російської співачки Ольги Бузової.

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Фоловери активно відреагували на публікацію, але більшість розкритикувала і рухи співачки, і пісню, і саму Каменських.

Ось що написали користувачі в коментарях: "Жах! Вульгарність, немає слів, немає мелодії. Проміняти такий шалений дует з Потапом на відверту бездарність і вульгарність. Навіщо?", "А танець, як у Бузової, свого не вигадала", "А мені дуже подобається! І пісня, і Настя, і голос, і танці! Талановита, красива. Пісня з гумором, що все так бунтують не розумію", "Рухи Бузової дебільні, присіли і пішли стрибати. Просто жахливо виглядає, вигадай "своє", а не тупість збирай у інших..."

А що думаєте ви?

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