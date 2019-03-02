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Настя Каменських і Наталя Могилевська стали жертвами критики своїх фанів (18+)
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу
І ще: Сп'яніла Настя Каменських і відверта Оля Цибульська: зірковий огляд тижня
Цей тиждень був настільки насичений постами від зірок, що ми просто не знаємо, з кого почати. Саме тому ми вирішили стартувати з перчинки. Буквально на днях NK (Настя Каменських) виклала відверте фото, на якому вона ледь-ледь прикривається ковдрою. Втім, її "Попа, как у Ким" видніється. Цікаво, чи дійде до повного оголення задля промоції відеороботи?
І якщо ми вже почали добірку з провокативних фото, то ловіть наступне. Просимо відвести від екранів дітей, а також вагітних жінок, бо тут таке! Головний суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес Браво вирішив побажати своїм підписникам доброго ранку. Щось нам здається, що після таких побажань може не задатися цілий день ;)
Набираємо оберти. Кендалл Дженнер неабияк розбурхала мережу своєю відвертою сукнею, в якій вона прийшла на церемонію "Оскар". Так, вам не ввижається. Красуня вирішила, що без спіднього вона виглядатиме значно краще, і не прогадала! Гортайте гарячу серію:
Чарівна та спокуслива модель Наомі Кемпбелл показала, як виглядають зйомки за кадром. 48-річна пантера вкотре доводить, що вона ще ого-го!
Зіграймо у гру. Чиї красиві груди зображені на цьому фото? Відповідь ловіть під світлиною! P.S. про цю красуню ми пишемо регулярно ;)
Відповідь: на фото Емілі Ратажковскі. До слова, цим фото вона привітала свого коханого чоловіка з першою річницею шлюбу О_о
Ох же ж ця Оля Полякова. Тут не буде ані її спекотних селфі, ані звинувачень у плагіаті інших виконавців. Ловіть стьобну картинку, присвячену Нацвідбору на Євробачення, яку вона виклала у себе на сторінці! А ви хотіли б, щоб нашу країну представляла Полякова?
Наталя Могилевська вкотре доводить, що вона має відмінний смак. Співачка готується до сольного концерту, а також проявляє неабияку активність у соцмережах. Цього разу на своїй сторінці вона виклала фото в новому образі, який, щоправда, не припав до душі її прихильникам. Одні розкритикували светр з плечима, іншим здалося, що штани надто високі, через що Наталя виглядає непропорційно.
Чарівна співачка та телеведуча Аліна Астровська не перестає спокушати своїх прихильників. На новому фото дівчина постала у купальнику. Не дарма ж вона веде "Морський сезон" Орла і Решки. Деякі підписниці вирішили навіть спитати, де Аліна купує такі круті купальники.
Знайомтесь, ВІА "ШоПопало". До складу новоспеченого колективу входить Кендалл Дженнер, про яку ми писали вище, а також її сестри: Кортні та Хлоя Кардашян. Ми не будемо більше коментувати нічого, а просто залишимо тут цю серію фото. Просимо лише не відтворювати це в реальних умовах, адже трюки виконані професійними каскадерами ;)
MamaRika показала справжніх "ЗОЖ'ниць". І тільки не кажіть, що ви не впізнали бомбову alyona alyona поруч з Настею. До слова, суші чи бургер?
Якщо ви погортали до цього місця, на вас чекає подвійний сюрприз. По-перше, останнє фото належить Кончіті Вурст. Пригадуєте, вона виграла Євробачення-2014? Тепер же зірка вирішила кардинально змінити образ. Ні, сукня залишилася на місці, а от розкішні локони зникли! Тепер Кончіта світить лисиною та волохатими ногами. У нас все!
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