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Настя Каменських спокусила шанувальників новим фото

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Популярна українська співачка Настя Каменських, порадувала шанувальників своїм новим фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Оголятися зірка цього разу не стала, але навіть в одязі, сидячи за столиком в кафе, Настя спокусила своїх підписників апетитними формами.

І ще: Власниця найвідоміших сідниць похизувалась апетитними формами

Користувачі мережі оцінили знімок співачки та засипали красуню численними компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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