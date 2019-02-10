Настя Каменських спокусила шанувальників новим фото

Популярна українська співачка Настя Каменських, порадувала шанувальників своїм новим фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Оголятися зірка цього разу не стала, але навіть в одязі, сидячи за столиком в кафе, Настя спокусила своїх підписників апетитними формами.

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Користувачі мережі оцінили знімок співачки та засипали красуню численними компліментами.

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