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Настя Каменських здивувала шанувальників оголеним знімком у вбиральні

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Настя Каменських здивувала шанувальників оголеним знімком у вбиральні - фото 1

Спокуслива улюблениця чоловіків Настя Каменських показала у мережі провокаційне фото, яке викликало шквал критики серед її фанатів.

Відома співачка і секс-символ шоу-бізнесу України зробила сміливий знімок у незвичайному місці. Так, сексуальна зірка позувала у туалеті, спустивши штани і оголивши свої сідниці. Пікантний знімок Настя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Попа як у Кім", – підписала фотографію Каменських, зробивши відсилку до свого треку з такою ж назвою, де йдеться про апетитні форми американської світської левиці Кім Кардашян.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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