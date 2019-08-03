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Настю Каменських розкритикували шанувальники за відверте фото на яхті
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Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками новим відвертим знімком. Але цього разу щось пішло не так і зірка наразилася на критику користувачів мережі.
Так, на своїй сторінці в Instagram сексуальна Настя Каменських оприлюднила пікантний знімок, на якому красуня позувала у двокольоровому купальнику і прозорій сітчастій накидці.
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На кадрі видно, що Каменських піднімалася по сходах на яхті, коли її підловив фотограф. Знімок, судячи з позначки геолокації, був зроблений біля островів Ла-Маддалена (Італія).
При цьому більшість підписників звернули увагу на дивний вираз обличчя дівчини. Через напіввідкриті очі користувачі мережі назвали співачку п'яною.
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