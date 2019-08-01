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Гаряча крихітка у гарячих джерелах: Сара Андервуд розбурхала Instagram (18+)

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Сара Андервуд роздяглась - фото 1
Сара Андервуд роздяглась / instagram.com/saraunderwood

Професійний гравець у покер Сара Андервуд потішила фанатів справді спекотними знімками у термальних водах. Ця краля уміє дивувати!

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Нещодавно красуня поділилась з фанатами захопливими знімками з термальних вод Ісландії, на яких позує у купальнику або й зовсім без одягу.

Гаряча крихітка у гарячих джерелах: Сара Андервуд розбурхала Instagram (18+) - фото 345021

Гаряча крихітка у гарячих джерелах: Сара Андервуд розбурхала Instagram (18+) - фото 345022

Гаряча крихітка у гарячих джерелах: Сара Андервуд розбурхала Instagram (18+) - фото 345023

Гаряча крихітка у гарячих джерелах: Сара Андервуд розбурхала Instagram (18+) - фото 345024

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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