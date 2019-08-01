Гаряча крихітка у гарячих джерелах: Сара Андервуд розбурхала Instagram (18+)

Професійний гравець у покер Сара Андервуд потішила фанатів справді спекотними знімками у термальних водах. Ця краля уміє дивувати!

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

І ще: Завжди юна Хайді Клум у прозорій сукні здивувала фанатів

Нещодавно красуня поділилась з фанатами захопливими знімками з термальних вод Ісландії, на яких позує у купальнику або й зовсім без одягу.

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

Читайте також: Тіна Кароль позувала на пляжі у відвертому образі