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Гаряча фітнес-модель знялася повністю голою і закликала всіх роздягатися (18+)

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Даніла Каттані - фото 1
Даніла Каттані / instagram

Популярна італійська фітоняшка Даніла Каттані викликала справжній фурор в Instagram своєю відвертою фотографією. Гаряча красуня постала перед підписниками повністю голою.

Призерка міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу Даніла Каттані показала себе своїм шанувальникам повністю роздягненою. Фітоняшка позувала біля стіни, прикривши пишні груди рукою. Інтимності кадру додали чорно-білі кольори знімку.

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Крім цього, дівчина закликала своїх підписниць робити так само, не ховати своє тіло за одягом. "Не треба ховатися! Завжди показуйте себе такою, яка ви є", – написала спортсменка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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