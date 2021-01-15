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Настя Каменських звела мережу, станцювавши тверк у крихітній спідниці: запальне відео

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зваблива українська співачка Настя Каменських порадувала фанів новим сексуальними кадрами з відпочинку.

Так, 33-річна Настя Каменських, яка зараз відпочиває на Мальдівах зі своїм чоловіком Потапом, показала, як танцює тверк в коротеньких джинсових шортиках, неоновому бюстгальтері і бейсболці.

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У підписі до короткого ролика артистка нагадала про важливість повернутися в активний режим після свят: "Настав цей день, коли новорічні свята закінчилися і настав час повертатися в активний режим. Починаємо з незвичайного тренування".

Каменських також назвала кілька незвичайних вправ, які допоможуть повернутися в форму:

"Виберіть одну з вправ: twerk – корисно для тіла і красиво, zumba – вправи на основі латиноамериканських танців. Дуже круте кардіо! fitness – зробити 50 присідань або знайти на YouTube мій комплекс вправ для попи, преса або всього тіла. Шукайте за запитом Sport with NK", – додала вона.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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