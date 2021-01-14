На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Оля Полякова в бікіні викликала неоднозначну реакцію мережі
-
- 1
Українська співачка Оля Полякова поділилася з фоловерами яскравими знімки, зробленими на Мальдівах, куди вона полетіла відпочивати після святкування Різдва.
Фанати тим часом рахують гроші співачки.
І ще: Олю Полякову розкритикували за наряд з пікантними вирізами
На нових кадрах 36-річна зірка зображена на мальовничому пляжі, позуючи в бікіні коричневого кольору і білому халаті. "Ну поки в халаті! Роздягатися буду повільно!", – написала Полякова в підписі до життєрадісних кадрів.
Користувачі Instagram в коментарях до фотографій розкритикували співачку за відпочинок на дорогому екзотичному курорті, а також за публікацію фото в купальнику: "А стільки криків було, і грошей немає і жити нема на що. Зате тепер на Мальдівах",
"Нам, артистам, зараз так важко, так важко! Держава нам зовсім не допомагає, концертів немає, ми втрачаємо величезні гроші", "Це та що пікетувала під Кабміном, плакала що грошей немає, а тепер на Мальдівах". Гортайте галерею:
Це цікаво: Оля Полякова розповіла, на чому економить під час карантину
-
18:53Оля Полякова в бікіні викликала неоднозначну реакцію мережі
-
18:42154 рази просив дозволу: Ілон Маск відповів надокучливому розробнику ігор
-
18:24Представлено Samsung Galaxy S21: технічні характеристики, огляд і ціни
-
18:14Гороскоп на 15 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Жіночі звички, які беззаперечно зачаровують чоловіків
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:43"Просто схудніть": британський ведучий розкритикував обкладинку Cosmo з моделлю plus-size
-
17:25Капуста та ягоди: Дженніфер Лопес розкрила секрет своєї дієти
-
17:13Українські фотографи зняли кампейн для французького бренду прикрас і аксесуарів
-
16:53Барселона могла підписати Роналду багато років тому
-
16:423-річна донька Серени Вільямс уже сама грає у теніс: миле фото
-
16:21Ці хвороби можна вилікувати звичайним плаванням
-
16:13Кожен охочий зможе отримати гоночний Jaguar: в Англії відновлюють випуск популярної моделі
-
15:54Тумани: співачка МЯТА презентувала дуетну пісню з репером ХАСОМ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:33Старий серіал очолив рейтинг найбільш популярних проєктів у 2020 році
-
15:15Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+)
-
14:49Творець Cyberpunk 2077 вибачився за провальний вихід гри на PS4 і Xbox One
-
14:31Як зробити з зеленого авокадо спіле: простий лайфхак
-
14:16Що не варто робити на співбесіді в часи пандемії: кумедна історія
-
13:55Звабливий ангел на відпочинку: модель засвітила свою розкішну фігуру
-
13:45Переможець Холостячки зізнався, чи був у нього секс на проєкті
-
13:28Креативні тату, яку змінюються під час руху: фото
-
13:15Навколо Землі за 2 години: у Китаї випробували надпотужний двигун
-
12:51Як підкорити дівчину: поради з магічної книги стали вірусними
-
18:24Представлено Samsung Galaxy S21: технічні характеристики, огляд і ціни
-
15:15Надто сексуальна: цю модель Playboy видалили з додатка для знайомств (фото 18+)
-
11:50ЛатЕ чи лАте: корисна шпаргалка з правильними наголосами кавових напоїв в українській мові
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 січня
-
07:13Як швидко прокинутися без зайвих страждань: перевірений метод
- 13 січня
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
15:17Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу
-
13:50Орландо Блум – 44 роки: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
11:19Старий Новий рік 2021: традиції, прикмети і заборони
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня
-
07:14Стрімер Fortnite зібрав понад 2 мільйони глядачів, чим побив рекорд Twitch
- 12 січня
-
20:46Диво-Жінку 1984 висунули на Оскар в абсолютно усіх номінаціях
-
16:30Ось якою буде погода на Старий Новий рік 2021
-
14:15Швидкий психологічний тест: виберіть улюблений напій
-
12:57Пісні на Старий Новий рік: сучасні версії від українських зірок
-
12:42Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня
-
07:17Погода в Україні 12 січня: точний прогноз по містах
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня