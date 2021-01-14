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Оля Полякова в бікіні викликала неоднозначну реакцію мережі

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Українська співачка Оля Полякова поділилася з фоловерами яскравими знімки, зробленими на Мальдівах, куди вона полетіла відпочивати після святкування Різдва.

Фанати тим часом рахують гроші співачки.

І ще: Олю Полякову розкритикували за наряд з пікантними вирізами

На нових кадрах 36-річна зірка зображена на мальовничому пляжі, позуючи в бікіні коричневого кольору і білому халаті. "Ну поки в халаті! Роздягатися буду повільно!", – написала Полякова в підписі до життєрадісних кадрів.

Користувачі Instagram в коментарях до фотографій розкритикували співачку за відпочинок на дорогому екзотичному курорті, а також за публікацію фото в купальнику: "А стільки криків було, і грошей немає і жити нема на що. Зате тепер на Мальдівах",
"Нам, артистам, зараз так важко, так важко! Держава нам зовсім не допомагає, концертів немає, ми втрачаємо величезні гроші", "Це та що пікетувала під Кабміном, плакала що грошей немає, а тепер на Мальдівах". Гортайте галерею:

Це цікаво: Оля Полякова розповіла, на чому економить під час карантину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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