Леся Нікітюк розбурхала мережу гарячим образом в прозорому бюстгальтері

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала своїх підписників в Instagram пікантними знімками. Леді Ле постала в розкішній мереживній білизні бренду Agent Provocateur вартістю понад шість тисяч гривень.

Так, зірка телеекранів Леся Нікітюк з'явилася перед камерою у білизні відомого британського бренду Agent Provocateur. В інтернет-магазині вартість такого бюстгальтера з оригінальним дизайном становить 225 доларів.

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Шоувумен позувала у сміливому прозорому чорному бюстгальтері, який майже повністю оголив груди красуні. Екстравагантний образ Нікітюк доповнила незвичайним макіяжем і прикрасами. Волосся вона зібрала в стильний пучок.

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