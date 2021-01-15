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Леся Нікітюк розбурхала мережу гарячим образом в прозорому бюстгальтері

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала своїх підписників в Instagram пікантними знімками. Леді Ле постала в розкішній мереживній білизні бренду Agent Provocateur вартістю понад шість тисяч гривень.

Так, зірка телеекранів Леся Нікітюк з'явилася перед камерою у білизні відомого британського бренду Agent Provocateur. В інтернет-магазині вартість такого бюстгальтера з оригінальним дизайном становить 225 доларів.

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Шоувумен позувала у сміливому прозорому чорному бюстгальтері, який майже повністю оголив груди красуні. Екстравагантний образ Нікітюк доповнила незвичайним макіяжем і прикрасами. Волосся вона зібрала в стильний пучок.

Леся Нікітюк розбурхала мережу гарячим образом в прозорому бюстгальтері - фото 443206

Леся Нікітюк розбурхала мережу гарячим образом в прозорому бюстгальтері - фото 443207

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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