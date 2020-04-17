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Настя Каменських зіграла хіт Nirvana за допомогою сковорідки: відео

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Настя Каменських зіграла хіт Nirvana за допомогою сковорідки: відео - фото 1

Сексуальна українська співачка Настя Каменських уже не знає чим зайнятися вдома під час карантину. Тож красуня вирішила зіграти відомий хіт за допомогою сковорідки і кухонної лопатки. А чому б ні? Дивіться, що з цього вийшло.

Настя Каменських поділилася кумедним роликом, який зняла на своїй кухні про те, як вона грає на кухонному начинні. Так, на кадрах артистка проходить повз плиту, на якій стоїть сковорода і нібито випадково зачіпає її за ручку. Зірка підіймає сковороду і ставить її назад з характерним стукотом.

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Цей звук "перетворюється" в мелодію треку "Rape Me" групи Nirvana. Потім Каменських дістає дві дерев'яні лопатки і "виконує" ними партію барабанщика.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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