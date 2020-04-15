Надя Дорофєєва закликала залишатись вдома пікантним фото

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва доволі креативно вирішила нагадати про правила карантину. Для цього красуня опублікувала звабливе фото з дому.

Солістка гурту Время и Стекло, який нещодавно оголосив про завершення існування, Надя Дорофєєва тішить фанатів не лише хітовими піснями, а й своїм блогом в соцмережі Instsgram. Там за зіркою стежать понад 4,9 млн користувачів, і це не дивно, адже вона регулярно ділиться кадрами зі свого життя.

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Зважаючи на те, що в Україні зараз карантин, Надя проводить час в самоізоляції. І закликає це робити і своїх підписників, аби не погіршувати ситуацію з пандемією коронавірусу. Тому красуня похизувалась фігурою у ранковому фото в спідньому із написом "Залишайся вдома".

instagram.com/nadyadorofeeva

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