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Американська супермодель повністю оголилася для відомого глянцю (18+)

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Супермодель Кендалл Дженнер - фото 1
Супермодель Кендалл Дженнер / instagram

Одна з сестер Кардашян та топ-модель Кендалл Дженнер знялася в еротичній фотосесії, повністю роздягнувшись для зйомки.

Американська супермодель Кендалл Дженнер позувала повністю голою для італійського Vogue. Знімки з'явилися на сторінці в Instagram фотографа Мерта Алас і самої моделі. Автором фотосесії став Мерт Алас. Всі знімки і відео разом зібрали кілька мільйонів лайків за день.

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Дженнер приміряла кілька образів. На відео вона позувала в еротичній білизні, напівпрозорому платті і в мереживному боді у ванній з піною.

Фурор в мережі викликав знімок, на якому топ-модель повністю оголена. Красуня стоїть біля дверей спиною до кадру. На Дженнер одягнені тільки жовті гумові рукавички, босоніжки на високих підборах і панчохи тілесного кольору.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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