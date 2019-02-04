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Надя Дорофєєва і Міс Україна потрапили у модний конфуз: фотопорівняння

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Надя Дорофєєва і Олександра Кучеренко - фото 1
Надя Дорофєєва і Олександра Кучеренко / instagram

Ведуча програми "Зірковий спорт" та володарка титулу "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко поділилася з шанувальниками знімком у компанії Наді Дорофєєвої. Зірки продемонстрували свої стильні образи на модному показі.

Українські красуні відвідали показ бренду Dafna May (дизайнер Дафна Майберг), який пройшов у рамках Ukrainian Fashion Week FW19-20, в нарядах з однаковим принтом.

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Цікаво, що красуні практично ідентично поєднали сорочку з анімалістичні принтом, підібравши під неї класичні чорні штани. Кучеренко також доповнила свій образ червоною лаковою накидкою. Крім цього, зірки вибрали схожі сережки.

"Не змовляючись з Надею Дорофєєвою", – підписала один із кадрів Олександра.

#ufw is going on Total look @dafna_may

A post shared by Alexandra Kucherenko (@aakucherenko) on

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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