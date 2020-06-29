Джамала показала перші фото з новонародженим сином

Українська співачка Джамала поділилася першими кадрами з новонародженим малюком. Після пологів пройшло лише півтора тижня.

Десять днів тому українська виконавиця Джамала стала мамою вдруге. Вона народила сина, якого вони з чоловіком Бекіром назвали Селім-Гірай. Тепер же співачка поділилася першими фото з другим малюком і подякувала своїм фанам за слова привітання та підтримки.

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"Ось це тиждень! Реліз пісні, реліз фільму і мій улюблений реліз в цій модній колисці! Всім дякую за коментарі, увагу, участь! Обожнюю! Обіймаю вас усіх і кожного. Ділюся з вами своїм життям, всім, що дороге і люблю!", – підписала Джа перші фото, зроблене на прогулянці.

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