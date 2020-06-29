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Спокуслива Даша Астаф'єва похизувалася пишним бюстом

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Співачка Даша Астаф'єва показала у соцмережі результати нової фотосесії. Шанувальники залишилися у захваті!

Даша Астаф'єва часто радує публіку незвичайними фото і відео у своєму Instagram.

І ще: Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичним образом на балконі: голе фото (18+)

Цього разу зірка виклала в мережу незвичайні кадри з нової відвертій фотосесії, а у підписі до публікації поділилася подробицями цієї зйомки.

Як видно, Даша відображена на сірому тлі, вона змінює пози, залишаючись у тому ж вбранні. На ній незвичайне темне плаття з об'ємним шлейфом і одним рукавом, воно підкреслило не тільки стрункі ноги, але і оголило декольте, а на її ногах модні чорні босоніжки. Волосся красуні гарно вкладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фото Астаф'єва написала: "Жінку побачити в людині складно. @juliablack_photographer змогла. Красуня і професіонал... обожнюю і зізнаюся, з задоволенням ділила майданчик". Гортайте галереї:

Це цікаво: Зваблива Даша Астаф'єва завела мережу пікантною фотосесією у відвертому образі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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