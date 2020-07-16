Настя Каменських завела мережу спокусливою фігурою в білизні: пікантне фото

Зваблива українська співачка Настя Каменських поділилася з фанами новим гарячим знімком. Підписники оцінили сміливий кадр з незвичайного ракурсу.

Так, на своїй сторінці в Instagram 33-річна Настя Каменських опублікувала сексуальне фото, на якому позувала в нюдовому комплекті спідньої білизни. Такий відвертий наряд вигідно підкреслив підтягнуте тіло та спокусливі форми співачки.

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У підписі до нового кадру Каменських залишила мотиваційний пост про любов до власного тіла і регулярні тренування.



"Чи згодні ви, що тіло – це відображення наших думок і внутрішніх відчуттів? Фігура, постава, хода – це результат турботи про своє здоров'я і поваги до себе, позитивних думок і настрою. Я вважаю, що заняття спортом, ранкові зарядки, танці, йога, пробіжки в будь-який зручний для вас час або інший варіант на ваш вибір – це, в першу чергу, прояви турботи про своє тіло і здоров'я. І я намагаюся мотивувати і підтримувати вас на шляху до вашого здорового і спортивного тіла. Саме тому я викладаю у своєму YouTube блозі різні тренування, які роблю завжди сама! Сьогодні вранці я як раз опублікувала ще одне! Це non-stop кардіо, яке круто прокачує все тіло, робить його струнким і підтягнутим! Почніть кожен свій ранок з любові до себе і з тренування!" – написала зірка.

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