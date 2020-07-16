Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Настя Каменських завела мережу спокусливою фігурою в білизні: пікантне фото

  • 89
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зваблива українська співачка Настя Каменських поділилася з фанами новим гарячим знімком. Підписники оцінили сміливий кадр з незвичайного ракурсу.

Так, на своїй сторінці в Instagram 33-річна Настя Каменських опублікувала сексуальне фото, на якому позувала в нюдовому комплекті спідньої білизни. Такий відвертий наряд вигідно підкреслив підтягнуте тіло та спокусливі форми співачки.

І ще: Слава Камінська знялася без білизни в епатажному образі

У підписі до нового кадру Каменських залишила мотиваційний пост про любов до власного тіла і регулярні тренування.


"Чи згодні ви, що тіло – це відображення наших думок і внутрішніх відчуттів? Фігура, постава, хода – це результат турботи про своє здоров'я і поваги до себе, позитивних думок і настрою. Я вважаю, що заняття спортом, ранкові зарядки, танці, йога, пробіжки в будь-який зручний для вас час або інший варіант на ваш вибір – це, в першу чергу, прояви турботи про своє тіло і здоров'я. І я намагаюся мотивувати і підтримувати вас на шляху до вашого здорового і спортивного тіла. Саме тому я викладаю у своєму YouTube блозі різні тренування, які роблю завжди сама! Сьогодні вранці я як раз опублікувала ще одне! Це non-stop кардіо, яке круто прокачує все тіло, робить його струнким і підтягнутим! Почніть кожен свій ранок з любові до себе і з тренування!" – написала зірка.

Читайте також: Світлана Лобода зухвало продефілювала у крихітному платті: спокусливе відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула рекомендує: добірка україномовних каналів на YouTube, на які варто підписатись
  • 13 липня, 16:02
  • 227
З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 12 липня, 14:25
  • 295
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2433517
Загрузка...
Новини