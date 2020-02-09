Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Оскар

Настя Каменських завела мережу спокусливим танцем в бікіні

  • 178
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських

Сексуальна українська співачка Настя Каменських вміє розбурхати своїх шанувальників. Красуня частенько із задоволенням демонструє свою підтягнуту фігуру в купальниках і відвертих нарядах. А у новому дописі й зовсім завела підписників в Instagram жарким танцем.

Настя Каменська опублікувала на своїй сторінці в Instagram короткий ефектний ролик, в якому вона "переміщається" з літа в зиму. У першій частині відео красуня танцює на мексиканському пляжі в крихітному білому бікіні, захоплюючи апетитними формами.

І ще: Спокуслива Даша Астаф'єва показала гаряче домашнє відео

У другій же зірка опиняється в засніжених горах, де продовжує веселитися. На цей раз Каменських одягнула спортивні штани і світшот, а зверху вона накинула коротку бежеву шубку. В кінці ролика Настя грайливо падає прямо в сніг.

Читайте також: JERRY HEIL запалила сцену Нацвідбору на Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча актриса Клавдія Буніна, яка зіграла головну роль у Найгіршій подрузі
  • 09 лютого, 18:45
  • 624
Курйози Оскара 2020: як Том Хенкс віджимався, а Тарантіно танцював із Піттом
  • Вчора, 12:40
  • 333
Відбір на Євробачення 2020: результати голосування 1 півфіналу
  • 08 лютого, 22:05
  • 656
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз