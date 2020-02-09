Настя Каменських завела мережу спокусливим танцем в бікіні

Сексуальна українська співачка Настя Каменських вміє розбурхати своїх шанувальників. Красуня частенько із задоволенням демонструє свою підтягнуту фігуру в купальниках і відвертих нарядах. А у новому дописі й зовсім завела підписників в Instagram жарким танцем.

Настя Каменська опублікувала на своїй сторінці в Instagram короткий ефектний ролик, в якому вона "переміщається" з літа в зиму. У першій частині відео красуня танцює на мексиканському пляжі в крихітному білому бікіні, захоплюючи апетитними формами.

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У другій же зірка опиняється в засніжених горах, де продовжує веселитися. На цей раз Каменських одягнула спортивні штани і світшот, а зверху вона накинула коротку бежеву шубку. В кінці ролика Настя грайливо падає прямо в сніг.

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