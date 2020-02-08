Спокуслива Даша Астаф'єва показала гаряче домашнє відео

Співачка Даша Астаф'єва показала цікаве відео у соцмережі. Шанувальники у захваті!

Відома співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва, яка була чи не першою українською дівчиною з обкладинки Playboy, часто тішить шанувальників незвичайними постами про своє життя.

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Так і цього разу зірка виклала кумедне "хоум-відео", на якому з'явилася в незвичайному амплуа. Як видно на ролику, Даша лежить на дивані і дивиться по телевізору свій же виступ. На ній довге біле домашнє плаття, волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж.

У якийсь момент вона повертається до камери і тут видно її пишне декольте, яке вона і не збиралася прикривати. У підписі до відео Даша написала: "Ну що вам сказати... З хорошим телевізором, як з чоловіком – завжди приємно, коли не тільки красень, а ще вірний друг і помічник! Просто не хочеться виходити з дому".

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