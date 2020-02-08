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JERRY HEIL запалила сцену Нацвідбору на Євробачення 2020
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8 лютого, під час першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 співачка JERRY HEIL виступила зі своєю позитивною піснею Vegan. Дивіться крутий виступ співачки!
Нацвідбір на Євробачення 2020 став справжнім випробуванням для молодої зірки мережі JERRY HEIL. Яна вийшла на сцену, виконавши свою нову кумедну пісню #Vegan, яку вона присвятила сучасним тенденціям. Насолоджуйтесь крутим і веселим виступом півфіналістки!
До теми: Дивіться відео усіх виступів Нацвідбору на Євробачення 2020
Справжня сенсація минулого року, Jerry Heil, – проста дівчина з провінції. Її пісні стають справжніми хітами завдяки тому, що вона пише їх простою мовою. Поборотися за можливість брати участь у Євробаченні 2020 Яна вирішила з допомогою пісні #Vegan. Дівчина з родини м'ясників от уже кілька років є веганом. Причому, хоче вона поїхати до Роттердама, аби довести, що Україна теж може задавати тренди, а не лише слідувати за ними!
Jerry Heil – Vegan – дивіться виступ на Нацвідборі на Євробачення 2020:
Андрій Данилко зізнався, що йому для телевізійного шоу виступ класний і дуже милий, але здивувати чимось Яна не змогла. Він зауважив, що їй буде дуже складно не загубитися між іншими конкурсантами на Євробаченні 2020, якщо вона виграє на Нацвідборі.
Я не розумію, ну чому це нове покоління не може качнути людей, – зізнався Данилко.
Віталій Дроздов не погоджується з Данилком. На його думку, це і є новий драйв: драйв нового покоління, нових емоцій. Він також зауважив, що її дарма вважають одноразовим виконавцем, який відомий лише завдяки кумедним і стьобним пісням. Йому було цікаво та яскраво.
Тіна Кароль похвалила за хороший виступ. Вона додала, що готова допомагати, аби Яна додала трішки драйву до цієї композиції.
Яна – відкриття для мене. Вона пише на актуальні теми для молоді, – підкреслила Тіна.
Також вона відзначила, що готова приїжджати на репетиції Яни, аби допомогти їй. А саму Jerry Heil вона побіжно порівняла з Біллі Айліш.
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