Настя Каменських випустила кліп Воспоминания: дивіться архівні кадри з Потапом

Співачка Настя Каменських створила романтичну відеороботу "Воспоминания", надихнувшись приємними спогадами під час перегляду архівних кадрів. Цей мініфільм NK зняла у дворі власного будинку. Зацініть!

В описі до нового відео NK йдеться, що "Воспоминания" – це ніжна і надзвичайно тепла історія, створена з архівних фото, відео і великої любові. За словами Насті Каменських, свої щасливі спогади вона перетворила у кліп, який зняла просто у себе вдома.

Живіть так, щоб хотілося згадати кожен свій день! Не важливо, де ви зараз і де ви будете – в будь-якому куточку планети, на відпочинку або вдома, у великому мегаполісі або на дачі, з друзями, з коханою людиною – де б ви не були, цінуйте і колекціонуйте свої спогади, – закликала зірка.

Дивитись онлайн кліп Настя Каменських – Воспоминания:

Це цікаво: Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру

Текст і слова пісні NK – Воспоминания

Мои воспоминания

Шутку со мной каждый раз проворачивают

Когда вспоминаю я, хм

Нет, не плачу я

Просто слезы от счастья мне сами предательски наворачиваются

Сами катятся счастья влажные тропинки-слезинки, бегут картинки

Вот мы вместе в Испании

Вот в Тае,

Вот мороженное на Маврикии тает

Вот мы на Мальдивах опять о Мальдивах мечтаем,

Вот в Африку мы вылетаем, вон пеликанов стая,

Вот я, какая-то совсем другая, счастливая такая

Счастлива была тогда с тобою я

Когда замок на песке построила

Ты посмотрел мне в глаза

Ты тихонько сказал

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это

Наши приключения

Наши самолеты в лето

Я закрываю глаза

Я отправляюсь туда

Где шумит океана волшебная бирюза

Где тогда мне сказал

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это

Наши приключения

Наши самолеты в лето

Может немного повременим

Хватит бороться со временем

Его ход не остановим

Давай заблаговременно

Договоримся

Что не будем о прошлом жалеть и страдать

Договоримся

Что мы будем себя вспоминать

Видимо, мы на этом видео

медитируем

Между домами, между квартирами дрейфуем, как между льдинами

А Валь Торанс

А Куршевель

А в Монте Карло старенький отель

А Корсика

А Наполи

А помнишь, на паромах ехали на Капри мы

Мы были самыми счастливыми влюблёнными людьми

Я в летнем платье

Яхточка в Хорватии

Полиция не в тему, мать ее

Ты в казино мне говорил

Идём тратить все

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это

Наши приключения

Наши самолеты в лето

Я закрываю глаза

Я отправляюсь туда

Где шумит океана волшебная бирюза

Где тогда мне сказал

Может немного повременим

Хватит бороться со временем

Его ход не остановим

Давай заблаговременно

Договоримся

Что не будем о прошлом жалеть и страдать

Договоримся

Что мы будем себя вспоминать

Только на позитивной волне

Только в радостном ярком ключе

Что присел на плече, луче

На Оушен Драйве и Саус Биче

На Санта Монике или вообще

Где-то в Аркадии

Нас волны музыки гладили

А мы уставшие за день падали

На чистые белые простыни

Нам было порою не просто так

Но эти моменты нам посланы

Чтобы сказать

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это

Наши приключения

Наши самолеты в лето

Я закрываю глаза

Я отправляюсь туда

Где шумит океана волшебная бирюза

Где тогда мне сказал

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это

Наши приключения

Наши самолеты в лето

Читайте також: DZIDZIO та Оля Цибульська випустили новий спільний кліп