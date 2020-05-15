Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Настя Каменських випустила кліп Воспоминания: дивіться архівні кадри з Потапом

  • 18
Прем'єра від NK - фото 1
Прем'єра від NK

Співачка Настя Каменських створила романтичну відеороботу "Воспоминания", надихнувшись приємними спогадами під час перегляду архівних кадрів. Цей мініфільм NK зняла у дворі власного будинку. Зацініть!

В описі до нового відео NK йдеться, що "Воспоминания" – це ніжна і надзвичайно тепла історія, створена з архівних фото, відео і великої любові. За словами Насті Каменських, свої щасливі спогади вона перетворила у кліп, який зняла просто у себе вдома.

Живіть так, щоб хотілося згадати кожен свій день! Не важливо, де ви зараз і де ви будете – в будь-якому куточку планети, на відпочинку або вдома, у великому мегаполісі або на дачі, з друзями, з коханою людиною – де б ви не були, цінуйте і колекціонуйте свої спогади, – закликала зірка.

Дивитись онлайн кліп Настя Каменських – Воспоминания:

Це цікаво: Найгарячіші образи Насті Каменських за всю кар'єру

Текст і слова пісні NK – Воспоминания

Мои воспоминания
Шутку со мной каждый раз проворачивают
Когда вспоминаю я, хм
Нет, не плачу я
Просто слезы от счастья мне сами предательски наворачиваются

Сами катятся счастья влажные тропинки-слезинки, бегут картинки
Вот мы вместе в Испании
Вот в Тае,
Вот мороженное на Маврикии тает
Вот мы на Мальдивах опять о Мальдивах мечтаем,
Вот в Африку мы вылетаем, вон пеликанов стая,
Вот я, какая-то совсем другая, счастливая такая

Счастлива была тогда с тобою я
Когда замок на песке построила
Ты посмотрел мне в глаза
Ты тихонько сказал

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это
Наши приключения
Наши самолеты в лето
Я закрываю глаза
Я отправляюсь туда
Где шумит океана волшебная бирюза
Где тогда мне сказал

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это
Наши приключения
Наши самолеты в лето

Может немного повременим
Хватит бороться со временем
Его ход не остановим
Давай заблаговременно
Договоримся
Что не будем о прошлом жалеть и страдать
Договоримся
Что мы будем себя вспоминать

Видимо, мы на этом видео
медитируем
Между домами, между квартирами дрейфуем, как между льдинами
А Валь Торанс
А Куршевель
А в Монте Карло старенький отель
А Корсика
А Наполи
А помнишь, на паромах ехали на Капри мы
Мы были самыми счастливыми влюблёнными людьми
Я в летнем платье
Яхточка в Хорватии
Полиция не в тему, мать ее
Ты в казино мне говорил
Идём тратить все

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это
Наши приключения
Наши самолеты в лето
Я закрываю глаза
Я отправляюсь туда
Где шумит океана волшебная бирюза
Где тогда мне сказал

Может немного повременим
Хватит бороться со временем
Его ход не остановим
Давай заблаговременно
Договоримся
Что не будем о прошлом жалеть и страдать
Договоримся
Что мы будем себя вспоминать

Только на позитивной волне
Только в радостном ярком ключе
Что присел на плече, луче
На Оушен Драйве и Саус Биче
На Санта Монике или вообще
Где-то в Аркадии
Нас волны музыки гладили
А мы уставшие за день падали
На чистые белые простыни
Нам было порою не просто так
Но эти моменты нам посланы
Чтобы сказать

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это
Наши приключения
Наши самолеты в лето
Я закрываю глаза
Я отправляюсь туда
Где шумит океана волшебная бирюза
Где тогда мне сказал

Может быть когда-нибудь мы будем вспоминать все это
Наши приключения
Наши самолеты в лето

Читайте також: DZIDZIO та Оля Цибульська випустили новий спільний кліп

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини
  • 13 травня, 15:41
  • 694
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 10 травня, 18:50
  • 4850
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1326
Загрузка...
Новини