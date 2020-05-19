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Курйозна Кім Кардашян влаштувала пікантну фотосесію в білизні (18+)

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Кім Кардашян знову роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Кім Кардашян знову роздяглась в Інстаграмі

Кім Кардашян навіть в самоізоляції знає, як привернути до себе увагу мережі. Зірка влаштувала собі фотосесію у спідньому, показавши свої найвдаліші ракурси.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається не лише зйомками, а й різноманітними проєктами та своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї вже понад 170 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Навіть карантин не став причиною для того, щоб у Кім поменшало свіжих фото. А нещодавно вона сама влаштувала собі фотосесію у спідньому власного бренду Skims. На знімках Кардашян позує у різних моделях білизни, які не лише не приховують її фігуру, а й підкреслюють розкішні форми.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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