Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Настя Каменських заспівала про карантин п'ятьма мовами у домашньому кліпі

  • 25
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Сексуальна українська співачка Настя Каменських презентувала новий музичний скетч про карантин. Домашній відеокліп зірка опублікувала на своїх сторінках у соцмережах.

Так, короткий ролик про карантин Настя Каменських зняла у себе вдома. На кадрах співачка стрибає на ліжку, лежить на підлозі і демонструє інші заняття для "карантинного" часу.

І ще: Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин

Трек зірка виконала п'ятьма мовами: українською, російською, англійською, іспанською та турецькою. У музичному скетчі співачка висловила припущення, що можна робити під час карантину і запитала про це слухачів.

Крім цього, у коментарі до відео Каменських звернулася до шанувальників з закликом берегти себе і своїх рідних, залишаючись на вдома. Також красуня зазначила, що розуміє труднощі людей під час домашнього режиму.

Слухайте також: TVORCHI записали мелодію зі звуків карантину: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 українських слів, які дуже влучно описують карантин
  • 25 березня, 12:00
  • 17995
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 832
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2193800
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз