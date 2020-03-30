Настя Каменських заспівала про карантин п'ятьма мовами у домашньому кліпі

Сексуальна українська співачка Настя Каменських презентувала новий музичний скетч про карантин. Домашній відеокліп зірка опублікувала на своїх сторінках у соцмережах.

Так, короткий ролик про карантин Настя Каменських зняла у себе вдома. На кадрах співачка стрибає на ліжку, лежить на підлозі і демонструє інші заняття для "карантинного" часу.

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Трек зірка виконала п'ятьма мовами: українською, російською, англійською, іспанською та турецькою. У музичному скетчі співачка висловила припущення, що можна робити під час карантину і запитала про це слухачів.

Крім цього, у коментарі до відео Каменських звернулася до шанувальників з закликом берегти себе і своїх рідних, залишаючись на вдома. Також красуня зазначила, що розуміє труднощі людей під час домашнього режиму.

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