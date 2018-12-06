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День Святого Миколая Х-фактор

Настя Каменських записала незвичайне відео для своїх шанувальників

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / Instagram

Настя Каменських зазначила, що кількість її прихильників в Instagram перевалило за 3 мільйони і подякувала всім за коментарі.

Відома українська співачка Настя Каменських (NK), яка стала за версією М1 Music Awards 2018 найкращою співачкою року, звернулася до своїх підписників в Instagram і записала для них невелику пісню.

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"Вас вже три мільйони! Спасибі вам, мої дорогі підписники, за кожен лайк, комент і увагу! Далі – більше! Цей #nkswag я присвячую вам!", – так підписала відео Каменських.

Вона виконала невелику пісню, в якій змішала кілька мов – англійську, українську, російську, іспанську та італійську.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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