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Потап знову розпалив інтерес фанатів натяком на роман з Настею Каменських

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Потап - фото 1
Потап / Instagram

Відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, який більше відомий під псевдонімом Потап, в черговий раз підігрів чутки про роман з колишньою колегою Настею Каменських.

На своїй сторінці в Instagram Потап оприлюднив фотографію з Настею Каменських, яка була зроблена в спортзалі.

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На знімку Потап відображений в майці з написом Lakers, а Каменських позує спиною до камери і демонструє свої біцепси. Фанати звернули увагу на те, що дует не розлучається навіть тоді, коли займається спортом.

"Яка гарна пара", "Які ви класні", "Які ви милі", – пишуть фанати в коментарях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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