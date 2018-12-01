Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Настя Каменських - найкраща українська співачка 2018 за версією M1 MUSIC AWARDS

  • 50
Оголошена співачка року за версією M1 MUSIC AWARDS - фото 1
Оголошена співачка року за версією M1 MUSIC AWARDS

1 грудня відбулася четверта щорічна церемонія нагородження премії M1 Music Awards 4 seasons 2018. Дізнайтеся, хто став співачкою року!

1 грудня у Палаці спорту відбулася четверта церемонія нагородження премії M1 Music Awards. 4 Seasons. Дізнайтеся, хто переміг у номінації "Співачка року".

І ще: M1 MUSIC AWARDS 2018 - оголошені переможці української премії

Цього року в номінації змагалися сексуальна Настя Каменських, епатажна Оля Полякова, а також неймовірна Тіна Кароль. Зазначимо, що Тіна Кароль цього вечора отримала нагороду в номінації "За внесок у розвиток національної музичної індустрії".

Співачкою року за версією M1 MUSIC AWARDS стала Настя Каменських.

Відео виступу Насті Каменських на M1 MUSIC AWARDS:

Насолодіться новими кліпами сексуальної співачки Насті Каменських:

Слухайте також: Переможниця шоу Голос країни 8 представила патріотичний кліп

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 26 листопада, 18:49
  • 1338
Гвоздик – Стівенсон: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
  • Вчора, 10:10
  • 882
Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт
  • 27 листопада, 19:21
  • 351
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Українська музика