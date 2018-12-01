Настя Каменських - найкраща українська співачка 2018 за версією M1 MUSIC AWARDS

Оголошена співачка року за версією M1 MUSIC AWARDS

1 грудня відбулася четверта щорічна церемонія нагородження премії M1 Music Awards 4 seasons 2018. Дізнайтеся, хто став співачкою року!

1 грудня у Палаці спорту відбулася четверта церемонія нагородження премії M1 Music Awards. 4 Seasons. Дізнайтеся, хто переміг у номінації "Співачка року".

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Цього року в номінації змагалися сексуальна Настя Каменських, епатажна Оля Полякова, а також неймовірна Тіна Кароль. Зазначимо, що Тіна Кароль цього вечора отримала нагороду в номінації "За внесок у розвиток національної музичної індустрії".

Співачкою року за версією M1 MUSIC AWARDS стала Настя Каменських.

Відео виступу Насті Каменських на M1 MUSIC AWARDS:

Насолодіться новими кліпами сексуальної співачки Насті Каменських:

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