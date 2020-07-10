Настя Каменських захопила скромними знімками без макіяжу

Співачка Настя Каменських вміє радіти простим речам і залишатися на позитиві в будь-якій ситуації, чому і вчить шанувальників. Вона щодня мотивує своїм прикладом і закликає насолоджуватися кожним моментом життя.

Так, співачка поділилася серією щасливих атмосферних сільських фото, на яких позує босоніж в легкому строкатому платті вільного крою.

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Артистка безтурботно усміхається, прикривши очі, і демонструє стрункі ніжки і кокетливо оголене плече. Вона крокує босоніж по траві біля старих дерев'яних воріт, які стали оригінальним фотофоном для її сонячних атмосферних фото.

"Стільки ж щастя в простих речах. Бути на природі, дихати свіжим повітрям, відчувати спокій і умиротворення. Їсти ягоди прямо з грядки, сміятися, цілувати близьких, а вечорами разом пити чай. Життя – воно тут і зараз! У цю саму секунду! Просто відчуйте це", – закликала співачка. Гортайте галерею:

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